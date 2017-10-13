Региональный штаб на Сумщине будет контролировать уплату долгов по зарплате На уровне областных органов юстиции созданы региональные штабы по координации, мониторинга и контроля за выполнением органами государственной исполнительной службы решений о взыскании задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями.

Соответствующий приказ подписала руководитель управления юстиции Сумщины Ирина Свистун, которая и возглавила региональный штаб.

Штаб станет центром взаимодействия с образованными Министерством юстиции Украины исполнительными группами по ликвидации задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями; временной комиссией по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), пенсий, стипендий и других социальных выплат, образованной при облгосадминистрации; органами фискальной службы, Национальной полиции, органов Государственной инспекции Украины по вопросам труда.

Постоянный мониторинг и детальный анализ каждой ситуации, освещение резонансных случаев в СМИ - все это поможет решить сложную проблему задолженности по заработной плате.

«На сегодня в нашей области в исполнительной службе находится 132 документа на общую сумму 1,5 миллиона гривен, - отмечает руководитель юстиции Сумщины. - Уже в 2018 году в пользу 94 граждан взыскано 1,2 миллиона гривен. То, что Минюст создает штабы, мониторинговые группы, по моему мнению, является положительным направлением. Без преувеличения, все общество уже почувствовало эффективность скоординированной работы по выполнению закона #ЧужихДетейНеБывает, результаты которого поражают реальными цифрами взысканных алиментов в пользу детей. Убеждена: такие же эффективные результаты будут и по ликвидации долгов по зарплате».