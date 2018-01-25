Сумчанам покажуть фільм «Крим, як це було»

Продовжуючи виконання своїх військових обов’язків на землі, морі та в повітрі, безпосередні учасники розповідають про те, як відбувалася окупація українського Криму.
Показ документального фільму відбудеться в рамках «Кіномарафону Нескорених Націй (КНН)» - це серія показів фільмів про боротьбу націй за свою незалежність, метою якого є інформування молоді про різні виміри гібридної війни та можливості протидії, як в особистому та національному масштабі, так і на міжнародній арені.
Показх відбудеться 4 квітня у Розумному хабі (вул. Кузнечна, 2, 2 поверх). Початок о 18.00. Вхід вільний.
Детальна інформація: (095) 886 15 68 (Катерина).
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