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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:08224

Сумчанам покажуть фільм «Крим, як це було»

«Крим, як це було» - це історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму не зрадили присязі на вірність народу України.

Продовжуючи виконання своїх військових обов’язків на землі, морі та в повітрі, безпосередні учасники розповідають про те, як відбувалася окупація українського Криму.

Показ документального фільму відбудеться в рамках «Кіномарафону Нескорених Націй (КНН)» - це серія показів фільмів про боротьбу націй за свою незалежність, метою якого є інформування молоді про різні виміри гібридної війни та можливості протидії, як в особистому та національному масштабі, так і на міжнародній арені.

Показх відбудеться 4 квітня у Розумному хабі (вул. Кузнечна, 2, 2 поверх). Початок о 18.00. Вхід вільний.

Детальна інформація: (095) 886 15 68 (Катерина).

Общество Кино Крым

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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