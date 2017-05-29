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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53367

Сумские депутаты не смогли оценить работу директора департамента инфраструктуры

Сегодня, 28 марта, на сессии Сумского горсовета заслушали отчет о работе департамента инфраструктуры.

Отчет директора департамента инфраструктуры Григория Яременко пестрел цифрами побед на коммунальном фронте. Его поддержали депутаты-батькивщинцы, благодарившие за работу на их округах. а вот остальные были не довольны. Были вопросы по работе КП «Центр ухода за животными», где уже третий месяц не выплачивается зарплата, а также озвучена информация об уголовных делах, связанных с ненадлежащей работой департамента по капремонту жилья.

В итоге было предложено два варианта:

- от Дмитрия Наталухи: принять отчет к сведению, признать работу неудовлетворительной и рекомендовать мэру Сум уволить г-на Яременко;

- от Владимира Заики: принять отчет к сведению, признать работу удовлетворительной.

Однако оба решения не нашли поддержки депутатов – 4 и 15 голосов соответственно.

Общество Григорий Яременко Департамент инфраструктуры

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