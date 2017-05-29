Сумские депутаты не смогли оценить работу директора департамента инфраструктуры

Отчет директора департамента инфраструктуры Григория Яременко пестрел цифрами побед на коммунальном фронте. Его поддержали депутаты-батькивщинцы, благодарившие за работу на их округах. а вот остальные были не довольны. Были вопросы по работе КП «Центр ухода за животными», где уже третий месяц не выплачивается зарплата, а также озвучена информация об уголовных делах, связанных с ненадлежащей работой департамента по капремонту жилья.
В итоге было предложено два варианта:
- от Дмитрия Наталухи: принять отчет к сведению, признать работу неудовлетворительной и рекомендовать мэру Сум уволить г-на Яременко;
- от Владимира Заики: принять отчет к сведению, признать работу удовлетворительной.
Однако оба решения не нашли поддержки депутатов – 4 и 15 голосов соответственно.
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