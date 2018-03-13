В семи больницах Сум проведут энергоаудит Отдел здравоохранения подписал с двумя энергоаудиторскими компаниями договоры на проведение энергоаудитов семи медицинских учреждений города, который осуществят в рамках проекта GIZ «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах».

Подписание прошло при участии и. о. городского головы Владимира Войтенко, заместителя городского головы Максима Галицкого, работников структурных подразделений городского совета, руководителей энергоаудиторских компаний ООО «АЙТИКОН» и ООО «Адамсон», представителей проекта GIZ «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах».

Как отметил Владимир Войтенко, в 2017 году при финансовой поддержке проекта GIZ «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах» был проведен энергоаудит основного здания городской клинической больницы № 1. И, в соответствии с рекомендациями энергоаудиторов, уже в текущем году за средства городского бюджета запланировано реализовать часть мероприятий по повышению энергетической эффективности этой больницы. А именно: заменить оконные и дверные блоки, капитально отремонтировать кровлю с дополнительной теплоизоляцией, заменить оборудование пищеблока на энергоэффективное, обустроить приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией.

На этот раз для энергоаудита выбрали семь медицинских учреждений различного типа: стационарные больницы, поликлиники, роддом. Энергоаудиторская компания ООО «Сервисная компания «Адамсон» будет проводить энергоаудит городской клинической больницы № 4, городской клинической больницы № 5, городской детской клинической больницы Святой Зинаиды и городского клинического роддома Пресвятой Девы Марии, ООО «АЙТИКОН» - Центра первичной медико-санитарной помощи № 3, поликлинического отделения № 2 городской клинической больницы № 1, городской стоматологической поликлиники.

По результатам проверок выберут пилотное заведение, в котором проведут полный комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности.

После подписания присутствующие обсудили детали выполнения энергетических обследований в больницах Сум, календарный план выполнения контракта, требования к отчету по энергетическому аудиту.