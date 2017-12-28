В Сумах создали первый инклюзивно-ресурсный центр Депутаты городского совета поддержали проект решения «О создании Коммунального учреждения «Инклюзивного-ресурсный центр № 1».

Данный проект решения рассматривался на заседании XXXVIII сессии городского совета 28 марта.

В соответствии с ним, в Сумах появится инклюзивного-ресурсный центр № 1. Создают его для того, чтобы обеспечить права детей от 2 до 18 лет с особыми образовательными потребностями на получение дошкольного и общего среднего образования, в том числе в профессиональных (профессионально технических) учебных заведениях. В созданном Центре будет проводиться комплексная психолого-педагогическая оценка развития ребенка с особыми образовательными потребностями, будет предоставляться психолого-педагогическая помощь и обеспечиваться системное квалифицированное сопровождение таких детей.

Приняв данное решение, депутаты утвердили устав и структуру вновь созданного коммунального учреждения.