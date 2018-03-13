Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1649

Мошенник, выманивший у пенсионера 67 тысяч, отделался штрафом

Житель Сумщины выманил у черниговского пенсионера 67000 гривен.

Он рассказал «легенду» об обмене денег на купюры нового образца. Дедушка поверил и отдал мошеннику все свои сбережения.

Однако потратить их проходимец не успел, потому что вскоре был задержан полицией. Страх сесть в тюрьму заставил его заключить с жертвой соглашение о примирении и вернуть деньги.

Согласно приговору Черниговского районного суда от 21 марта мошенник отделался штрафом в 510 гривен и взысканием расходов по экспертизе в 3289 грн, пишет Високий вал.

Право Мошенничество

По тематике

Вчера 13:41

На Сумщине зафиксированы случаи мошенничества псевдогазовиков

В последнее время в Сумской области зафиксирован ряд случаев проникновения посторонних лиц в помещение потребителей природного газа под видом газовиков....

27.03.2018 15:43

Полиция рассказала о распространенных схемах мошенничества (фото)

Аферисты придумали множество схем собственного заработка на доверии рядовых граждан....

26.03.2018 14:02

80-летняя пенсионерка «откупила» сына от псевдополицейских за 7 тысяч

Очередной случай мошенничества с так называемыми «помощниками полиции» произошел в Лебединском районе....

23.03.2018 15:40

В Шостке полиция разоблачила продавца виртуальных машин

Ранее судимый мужчина «зарабатывал» на жизнь интернет-мошенничеством, продавая во Всемирной сети несуществующие машины....

23.03.2018 13:23

Мошенники обманули двух жительниц Шостки

Несмотря на многочисленные предупреждения полицейских о наиболее распространенных схемах мошенничества, граждане все еще попадают на «крючок» аферистов....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.