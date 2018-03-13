Мошенник, выманивший у пенсионера 67 тысяч, отделался штрафом Житель Сумщины выманил у черниговского пенсионера 67000 гривен.

Он рассказал «легенду» об обмене денег на купюры нового образца. Дедушка поверил и отдал мошеннику все свои сбережения.

Однако потратить их проходимец не успел, потому что вскоре был задержан полицией. Страх сесть в тюрьму заставил его заключить с жертвой соглашение о примирении и вернуть деньги.

Согласно приговору Черниговского районного суда от 21 марта мошенник отделался штрафом в 510 гривен и взысканием расходов по экспертизе в 3289 грн, пишет Високий вал.