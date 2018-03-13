Мошенник, выманивший у пенсионера 67 тысяч, отделался штрафом

Он рассказал «легенду» об обмене денег на купюры нового образца. Дедушка поверил и отдал мошеннику все свои сбережения.
Однако потратить их проходимец не успел, потому что вскоре был задержан полицией. Страх сесть в тюрьму заставил его заключить с жертвой соглашение о примирении и вернуть деньги.
Согласно приговору Черниговского районного суда от 21 марта мошенник отделался штрафом в 510 гривен и взысканием расходов по экспертизе в 3289 грн, пишет Високий вал.
В последнее время в Сумской области зафиксирован ряд случаев проникновения посторонних лиц в помещение потребителей природного газа под видом газовиков....
Аферисты придумали множество схем собственного заработка на доверии рядовых граждан....
Очередной случай мошенничества с так называемыми «помощниками полиции» произошел в Лебединском районе....
Ранее судимый мужчина «зарабатывал» на жизнь интернет-мошенничеством, продавая во Всемирной сети несуществующие машины....
Несмотря на многочисленные предупреждения полицейских о наиболее распространенных схемах мошенничества, граждане все еще попадают на «крючок» аферистов....