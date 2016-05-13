Сумская «прокладка» заключила с «Укрзалізницею» договоров на 82 млн грн Предприятия ПАО «Укрзализныци» за полтора года заключили с ООО «Рокадатрейд», которое имеет признаки фиктивности, договоры на общую сумму 82 млн грн.

Об этом пишет сайт "Наші Гроші", ссылаясь на «Залізниця без корупції». Фирма «Рокадатрейд» зарегистрирована в Сумах по ул. Победы №1. По этому адресу находится жилой дом, в котором прописаны еще 16 фирм.



Этот же адрес «Рокадатрейд» указывает как место своего фактического нахождения. Но любые признаки осуществления здесь хозяйственной деятельности отсутствуют.

«Рокадатрейд» было основано в сентябре 2016 года и записано на жителя Сум Александра Костюка. С момента основания фирма выиграла десятки тендеров на поставку буксовых узлов, пружин и элементов люков грузовых полувагонов. В своих справках фирма отмечает, что имеет трех работников и производственную базу в виде офисной техники и арендует 15 кв. м в жилом доме.

По данным Реестра судебных решений «Рокадатрейд» фигурирует в уголовном деле №32017100060000005 от 18.01.2017 относительно уклонения от уплаты налогов ООО «Автопартнер 1». Во время обыска в офисе последней были обнаружены печати и учредительные документы «Рокадатрейд» и документы тендеров, которые подавало «Рокадатрейд» в торгах «Укрзалізниці».

В офисе «Автопартнер 1» правоохранители также обнаружили печати других предприятий, что свидетельствует о существовании целой «фиктивной группы».

«Автопартнер 1» создано три года назад, а ее директором и владельцем записан житель Киевской области Чжоу Ибо с украинским гражданством. В январе этого года налоговая аннулировала фирме свидетельство плательщика НДС из-за непредставления в течение года финансовой отчетности. К тому же фирму подозревают в неуплате налогов в сумме 4 млн грн.

В тендерах «УЗ» «Рокадатрейд» указывало, что является дилером ПАО «Лугцентрокуз им. С.С. Понятовского», ООО «Украинская транспортно-машиностраительная техника» (УТМК), ООО «Компания Вис Групп Плюс» и др.

«Лугцентрокуз им. С.С. Понятовского» – луганское оккупированое предприятие, которое, по данным СМИ, захвачено агентами ФСБ России и осуществляет деятельность в их пользу.

«УТМК» – еще одно предприятие с признаками фиктивности, которое было зарегистрировано в одной квартире вместе с 308-ю другими фирмами. «УТМК» выиграло у железной дороги тендеров на 0,5 млрд грн., а его конкурентом чаще всего выступало уже упомянутое «Автопартнер 1».

«Компания Вис Групп Плюс» также побеждает в тендерах «УЗ» и уже получило контрактов на 90 млн грн. Фирма имеет аналогичные признаки фиктивности, как и «УТМК», «Рокадатрейд» и другие предприятия из этой орбиты.

Напомним, ранее железнодорожники заключили соглашений на свыше 300 млн грн. с другой фирмой из Сум – ООО «Украинская машиностраительная техника». Фирма является фигурантом уголовных дел, но полиция не нашла ее по месту регистрации.