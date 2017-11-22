Суд снял арест с зарплатной карточки экс-главы Хозсуда Сумской области С зарплатной карточки бывшего главы Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко сняли арест.

Такое решение приняла коллегия судей Апелляционного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».

Адвокат Коваленко просил снять арест с автомобиля BMW X5 2016 года выпуска и денежных средств на счетах в ПриватБанке и Креди Агриколь Банке. Он отметил, что следственный судья наложил арест на зарплатную карточку Коваленко, что лишает его возможности обеспечения своей жизнедеятельности.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры не выступал против снятия ареста с зарплатной карточки Коваленко.

Суд частично удовлетворил жалобу адвоката судьи и разрешил пользоваться судейской зарплатой Коваленко, оставив арест на BMW X5 и на счетах в ПриватБанке и Креди Агриколь Банка.

Напомним, суд арестовал имущество Коваленко.

Ранее с экс-главы Хозсуда Сумской области сняли электронный браслет.