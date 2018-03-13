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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Проездные билеты можно будет купить в киосках «Электроавтотранса»

Проездные билеты КП «Электроавтотранс» станут доступными для сумчан.

Сегодня, 28 марта, депутаты Сумского городского совета на сессии поддержали решение «О предоставлении в постоянное пользование земельных участков КП «Электроавтотранс». Со второй попытки решения поддержали 23 из 33 присутствующих в зале представителей депкорпуса.

А это значит, что уже в ближайшее время в центре города заработают стационарные пункты продажи проездных билетов. Пассажиры смогут купить абонементы в неограниченном количестве, а предприятие - увеличить объемы продаж, что в свою очередь повлияет на динамику роста пассажиропотока.

Общество КП «Электроавтотранс»

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