Проездные билеты можно будет купить в киосках «Электроавтотранса»

Сегодня, 28 марта, депутаты Сумского городского совета на сессии поддержали решение «О предоставлении в постоянное пользование земельных участков КП «Электроавтотранс». Со второй попытки решения поддержали 23 из 33 присутствующих в зале представителей депкорпуса.
А это значит, что уже в ближайшее время в центре города заработают стационарные пункты продажи проездных билетов. Пассажиры смогут купить абонементы в неограниченном количестве, а предприятие - увеличить объемы продаж, что в свою очередь повлияет на динамику роста пассажиропотока.
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