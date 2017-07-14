В РФ обвинили конотопский «Авиакон» в падении вертолета в Сенегале

В российском холдинга «Вертолеты России» заявили, что причиной аварии вертолета Ми-17-1В, разбившегося в марте 2018 года в Сенегале, по предварительной информации, стал некачественный ремонт, который эта машина прошла в Украине. Об этом в понедельник, 26 марта, сказал официальный представитель холдинга, сообщает РИА Новости, пишет Корреспондент.net.
«Обслуживание вертолета, потерпевшего крушение, велось в несертифицированной украинской компании, что делает возможным использование контрафактных запчастей и агрегатов, которые создают серьезную угрозу безопасности полетов», - сказали в холдинге «Вертолеты России».
В результате аварии вертолета Ми-17 в прибрежном районе Сенегала 15 марта шесть человек погибли. Авария произошла недалеко от села Миссира, области Фатик. По данным властей, вертолет направлялся из города Зигиншор в Дакар. На борту находились 16 пассажиров и четыре члена экипажа.
Источник в российской системе военно-технического сотрудничества пояснил журналистам, что Россия в 2006-2007 годах поставила Сенегалу вертолеты Ми-17-1В, Ми-24П и Ми-35П, послепродажное обслуживание которых до 2008 года велось российской стороной. Впоследствии сервис данных машин осуществлялся в украинском Конотопе.
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