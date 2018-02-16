Сумская полиция разыскивает хулигана (фото)

Мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 296 ч. 3 УК Украины (хулиганство), скрывается от суда и следствия.
На вид разыскиваемому 35-40 лет, рост 170 см, среднего телосложения; волосы темные-русые, прямые, короткие; лицо овальное; губы толстые; глаза серые; уши прилегающие; брови прямые, средние.
Работники полиции обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известно местонахождение разыскиваемого человека, или кто видел его при передвижении транспортом, сообщить об этом в Сумской районного отдела полиции по телефонам: (0542) 66-77-75, 66-73-90, ( 050) 307-99-50, или в ближайшее отделение полиции по телефону «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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