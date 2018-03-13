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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Спасатели учили школьников безопасности

28 марта в г. Сумы работники городского отдела Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с курсантами Черкасского института пожарной безопасности им. Героев Чернобыля посетили учебно-воспитательный комплекс №16.

На встречу со спасателями собралось 48 воспитанников 8-9 классов. Ученикам рассказали о правилах пожарной безопасности в быту и как действовать при обнаружении взрывоопасных предметов; показали, как правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения. После чего детям демонстрировали видеоролики по тематике безопасности жизнедеятельности.

В этот же день в областном центре специалисты Службы спасения посетили жилой сектор. Гражданам напомнили правила эксплуатации печного отопления и пользования обогревательными приборами. Также отметили о запрете выходить на водоемы. Всем присутствующим были вручены тематические памятки.

Общество Спасатели

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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