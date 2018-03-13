Спасатели учили школьников безопасности

На встречу со спасателями собралось 48 воспитанников 8-9 классов. Ученикам рассказали о правилах пожарной безопасности в быту и как действовать при обнаружении взрывоопасных предметов; показали, как правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения. После чего детям демонстрировали видеоролики по тематике безопасности жизнедеятельности.
В этот же день в областном центре специалисты Службы спасения посетили жилой сектор. Гражданам напомнили правила эксплуатации печного отопления и пользования обогревательными приборами. Также отметили о запрете выходить на водоемы. Всем присутствующим были вручены тематические памятки.
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