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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15181

Сумские бойцы отличились в Варшаве

Сборная Всеукраинской Ассоциации Каратэ «IKA Госоку Рю Будо» приняла участие в 64-ом по счету международном турнире «Все звезды каратэ IKA», который прошел на выходных в Варшаве.

Первые соревнования турнира, который уже стал легендарным, прошли в 1953 году в Токио. Все последующие турниры с 1954 по 2017 год проводились в Лос-Анджелесе и собирали звезд каратэ уровня Чака Нориса и Брюса Ли. С 2018 года турнир начал путешествовать по миру, и первой его принимала Польша. Гостем турнира стал его неизменный организатор Соке Такаюки Кубота, президент Международной Ассоциации Каратэ IKA, Inc.

Украинцы впервые приняли участие в престижном турнире, и дебют стал более, чем успешным: завоеваны 34 медали, из них 12 золотые. На счету представителей Сумщины одиннадцать призовых мест: 2 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.

Победу в самом престижном виде, мужском кумитэ в абсолютной категории, одержал студент Конотопского колледжа СумДУ Артур Пономарев. Еще одно золото за ката Госоку на счету Екатерины Соловьевой из Свесы.

Дважды второй стала студентка СумГУ Марина Прокопенко, завоевав серебро в ката Госоку и в абсолютной категории ката. Вторые медали, серебряные, получили Артур Пономарев (ката Госоку) и Екатерина Соловьева (ката абсолютная категория). Также второе место заняли Павел Оноприенко (ката Госоку) и Карина Пономарева (ката Госоку). Бронзовые медали на счету Павла Оноприенко (ката абсолютная категория), Карины Пономаревой (ката абсолютная категория) и Станислава Чалого (кумитэ).

Победителей и призеров подготовили тренеры Анатолий Лозовой (клуб «Терра-Сумы», ДЮСШ «Авангард») и Григорий Хлыстенков (клуб «Воин», Конотоп).

Соке Кубота отметил высокий уровень украинской команды и дал согласие на проведение очередного 6-го Международного турнира SOKE KUBOTA CUP в октябре 2018 года в Сумах и подтвердил свой приезд в качестве почетного гостя, сообщает Информационный отдел «ІКА Госоку Рю Будо».

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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