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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели отбуксировали грузовик, попавший в кювет

27 марта в 12:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, вблизи с. Бежевка Бурынского района, на участке автодороги Сумы - Конотоп, в кювете находится грузовой автомобиль «ГАЗель», в котором находится два человека. Водитель и пассажир машины не смогли самостоятельно освободить автомобиль, после чего обратились за помощью к спасателям.

На место вызова прибыло отделение 23 Государственной пожарно-спасательной части. Автомобилем повышенной проходимости, транспортное средство отбуксировали на безопасный участок пути. Водитель поблагодарил спасателей за оказанную помощь.

К операции привлекались 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Спасатели

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