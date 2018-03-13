На Сумщине спасатели отбуксировали грузовик, попавший в кювет

По предварительным данным, вблизи с. Бежевка Бурынского района, на участке автодороги Сумы - Конотоп, в кювете находится грузовой автомобиль «ГАЗель», в котором находится два человека. Водитель и пассажир машины не смогли самостоятельно освободить автомобиль, после чего обратились за помощью к спасателям.
На место вызова прибыло отделение 23 Государственной пожарно-спасательной части. Автомобилем повышенной проходимости, транспортное средство отбуксировали на безопасный участок пути. Водитель поблагодарил спасателей за оказанную помощь.
К операции привлекались 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
25 марта в 18:57 в Службу спасения «101» г. Ромны поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры...
Из-за почти ежедневных снегопадов на Сумщине, в частности в Роменском районе, было парализовано сообщение между некоторыми населенными пунктами....
21 марта в 14:30 в Службу спасения «101» поступила информация, что рядом с с. Алексино Тростянецкого района в снежный сугроб...
Сегодня, 21 марта, ночью и утром спасатели уже успели поработать....
Спасатели продолжают проводить профилактическую работу среди населения по правильному использованию печей и электрообогревателей, чтобы предотвратить возможные трагедии....