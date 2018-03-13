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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:06385

На Сумщине напали и ограбили пенсионерку

Правоохранители разыскивают злоумышленника, совершившего разбойное нападение на пенсионерку.

Событие произошло в пгт. Воронеж Шосткинского района. Там к участковому офицера полиции обратился 49-летний местный житель, которого очень беспокоило, что его соседка течение двух дней не выходит из дома и не зажигает свет.

Полицейский вместе с заявителем зашли к старушке. Они нашли 83-летнюю женщину с телесными повреждениями на полу в доме.

По данному факту в полиции начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.187 УК Украины «Разбой». Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению, и надеются на помощь общественности.

В связи с чем обращаются к гражданам, ставшие случайными свидетелями преступления, или обладают информацией, которая может стать полезной для следствия, сообщить об этом в Шосткинского отдела полиции по адресу: г. Шостка, ул. Свободы, 67, или по телефонам (050) 327 91 48, 102, повідомляє Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой Шосткинский район

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