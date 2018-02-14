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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18191

Путеводитель для ОТГ подготовила служба занятости

Сумская областная служба занятости углубляет сотрудничество с объединенными территориальными громадами.

Специалисты службы занятости и центра профессионально-технического образования, действующего при ней, подготовили к печати и выдали буклет, адресованный ОТГ Сумщины.

- В Украине происходит реформирование многих сфер общественной жизни. Одной из важных изменений является реформирование в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан и правопорядка в условиях децентрализации власти, которое предусматривает расширение полномочий органов местного самоуправления в этом направлении, - говорит директор областного центра занятости Владимир Подлесный. - К руководству ОТГ пришли новые люди, их функции значительно шире, чем, скажем, главы сельского или поселкового совета, приходится сталкиваться с другими полномочиями. Мы пришли к выводу, что обучение нуждаются все. На помощь новім громадам мы и подготовили брошюру. Надеемся, она пригодится для них и возьмет на себя роль своеобразного путеводителя, ориентира для дальнейших шагов.

В оригинальной дорожной карте, в частности, служба занятости предлагает обучение по направлениям: охрана общественного порядка, проверка знаний по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, обеспечения санитарного и эпидемиологического благополучия громады, гражданской защиты, безопасности и контроля в местах массового пребывания людей, внедрение энергосберегающих технологий и использования ресурсов в процессе реконструкции зданий и сооружений.

Брошюру «Децентрализация: способная громада - европейская Украина» получит каждая объединенная территориальная громада, органы исполнительной власти и местного самоуправления, работодатели Сумщины.

Общество ОТГ Служба занятости

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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