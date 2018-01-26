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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:36163

В Сумах задержали вора компьютерной техники

Злоумышленника, который занимался кражами компьютерной техники из помещений офисов, учреждений и организаций, задержали сотрудники Сумского отдела полиции.

В ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на предупреждение краж чужого имущества, работники Сумского отдела полиции задержали 42-летнего жителя областного центра. Установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина «зарабатывал» себе средства к существованию кражами. Целенаправленно передвигаясь по городу в поисках объектов, из которых можно было бы украсть что-то ценное, злоумышленник заходил в поликлиники, офисы и организации, и, заметив оставленные без присмотра ценные вещи, похищал их. Основной добычей офисного вора становилась компьютерная техника, иногда мобильные телефоны и кошельки с деньгами.

Так, летом прошлого года, беспрепятственно попав в аудитории одного из высших учебных заведений областного центра, человек украл оттуда компьютерный монитор с клавиатурой и «мышкой». Осенью, подобрав ключ в кабинет врача в одной из поликлиник Сум, злоумышленник похитил компьютер вместе с монитором. В январе нынешнего года, вор посетил один из офисов в центре города, откуда тайно вынес ноутбук и два мобильных телефона, а в феврале, из помещения другой организации, украл ноутбук и кошелек с деньгами в сумме 200 гривен.

Полиция уже доказала причастность задержанного к пяти подобным кражам, однако правоохранители считают, что их может быть значительно больше. В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ч.1, ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Подозреваемый взят под стражу, следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи

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