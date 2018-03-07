На Сумщине задержали молдавского вора Сегодня, 29 марта, пограничники Сумского отряда обнаружили иностранца, который находился в международном розыске.

При оформлении гражданина Молдовы в пункте пропуска «Бачевск» на Глуховщине сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, иностранца разыскивают на родине за кражу. По данному факту проинформированы очередного Укрбюро Интерпола в Киеве, сообщает Госпогранслужба Украины.