На Сумщине задержали молдавского вора

При оформлении гражданина Молдовы в пункте пропуска «Бачевск» на Глуховщине сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, иностранца разыскивают на родине за кражу.
По данному факту проинформированы очередного Укрбюро Интерпола в Киеве, сообщает Госпогранслужба Украины.
18 марта в Глуховском районе пограничники отдела «Шалыгино» имени Петра Калнышевского задержали двух нарушительниц государственной границы, которые незаконно пересекли границу...
Сумський прикордонний загін звертається до керівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності, а також до жителів Сумщини про необхідність...
В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев-Москва» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного...
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу коллекции старинных монет....
Четвертая попытка, к сожалению, оказалась удачной....