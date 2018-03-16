На Сумщине рецидивист попался на краже виски

В Роменский отдел полиции поступило сообщение о краже от администратора одного из супермаркетов города. По прибытии на место вызова, правоохранители установили, что неизвестный злоумышленник украл с полки магазина бутылку виски стоимостью 300 гривен. Чтобы установить личность злоумышленника, работники магазина передали полицейским записи с камер видеонаблюдения, на которых четко видно мужчину, который зашел в магазин, взял с полки бутылку элитного спиртного, спрятал его под одежду и, не рассчитавшись, спокойно направился на выход.
«Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 32-летний житель района, которого узнали участковые офицеры полиции, - комментирует Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции. - Своей вины мужчина не отрицал, пояснив, что встретил товарища, с которым хотел выпить. А так как денег на приобретение спиртного не было, решил его украсть».
Работники полиции в отношении подозреваемого открыли очередное уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), которое уже направлено в суд. За содеянное ему грозит до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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