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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42121

На Сумщине рецидивист попался на краже виски

Бутылкой виски решил угостить 32-летний ранее неоднократно судимый житель Роменского района своего приятеля. Но похитив спиртное в одном из супермаркетов города, получил себе очередное уголовное производство.

В Роменский отдел полиции поступило сообщение о краже от администратора одного из супермаркетов города. По прибытии на место вызова, правоохранители установили, что неизвестный злоумышленник украл с полки магазина бутылку виски стоимостью 300 гривен. Чтобы установить личность злоумышленника, работники магазина передали полицейским записи с камер видеонаблюдения, на которых четко видно мужчину, который зашел в магазин, взял с полки бутылку элитного спиртного, спрятал его под одежду и, не рассчитавшись, спокойно направился на выход.

«Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 32-летний житель района, которого узнали участковые офицеры полиции, - комментирует Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции. - Своей вины мужчина не отрицал, пояснив, что встретил товарища, с которым хотел выпить. А так как денег на приобретение спиртного не было, решил его украсть».

Работники полиции в отношении подозреваемого открыли очередное уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), которое уже направлено в суд. За содеянное ему грозит до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кража Ромны

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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