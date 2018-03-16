На Сумщине очередной случай кражи с участием фейковых соцработников Пожилая сумчанка впустила в свой дом женщину, которая назвалась соцработницей. После того, как гостья ушла, хозяйка обнаружила пропажу золотых украшений.

28 марта, около полудня, по спецлинии «102» поступило сообщение от 80-летней сумчанки о том, что из ее дома исчезли драгоценности. Во время общения с потерпевшей, полицейские выяснили обстоятельства происшествия. Как рассказывает бабушка, в двери постучала неизвестная женщина, которая назвалась представительницей отдела социального обеспечения населения и пришла для того, чтобы осуществить перерасчет пенсии. Неизвестная уверяла старушку, что раньше приходила к ней, приносила пенсию, когда отсутствовала их почтальон. Доверившись неизвестной женщине, пенсионерка впустила злоумышленница в дом. Так называемая «соцработница» всячески отвлекала хозяйку разговорами о пенсии, пенсионной реформе, предлагала заполнить какие-то бумаги со сведениями о ее пенсионных поступлениях, предлагала провести перепись купюр. Когда же гостья ушла, пенсионерка обнаружила пропажу золотых украшений и сразу позвонила дочери. А та уже вызвала полицию.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему). Работники полиции проводят все необходимые розыскные мероприятия, направленные на розыск злоумышленницы.

Последней на вид до 35 лет, ростом 165 см, славянской внешности, среднего телосложения. Она свободно говорит на украинском языке. Женщина была одета в светлую куртку, черные ботинки с лаковыми вставками, розовую шапку. При себе имела черную лаковую сумку. Полиция обращается ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет следствию, сообщить на линию «102», а также в который раз предостерегает граждан не открывать и не впускать незнакомых людей в свой дом и при всех подозрительных случаях немедленно сообщать правоохранителям, сообщает Отдел коммуникации в Сумской области.