Спасатели напоминают правила поведения во время паводка

Сумской городской отдел управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области напоминает, что наводнение, паводки могут вызвать проседание домов, разрушение мостов, размыв железнодорожных и автомобильных дорог, аварии на инженерных сетях.
Основными действиями при внезапном затоплении во время наводнения, паводка является сохранение спокойствия и избежание паники. Необходимо быстро собрать самые необходимые вещи (документы, ценности, лекарства и т.д.). Оказать помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста и эвакуировать их в первую очередь. Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение.
Помните, что необдуманное и неосторожное поведение может стоить Вам жизни, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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