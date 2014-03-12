Спасатели напоминают правила поведения во время паводка Согласно долгосрочным прогнозам Украинского Гидрометцентра, во время весеннего половодья и разрушения ледового покрова в 2018 году ожидается выход воды на пойму (ее затопление).

Сумской городской отдел управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области напоминает, что наводнение, паводки могут вызвать проседание домов, разрушение мостов, размыв железнодорожных и автомобильных дорог, аварии на инженерных сетях.

Основными действиями при внезапном затоплении во время наводнения, паводка является сохранение спокойствия и избежание паники. Необходимо быстро собрать самые необходимые вещи (документы, ценности, лекарства и т.д.). Оказать помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста и эвакуировать их в первую очередь. Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение.

Помните, что необдуманное и неосторожное поведение может стоить Вам жизни, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.