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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1984

Спасатели напоминают правила поведения во время паводка

Согласно долгосрочным прогнозам Украинского Гидрометцентра, во время весеннего половодья и разрушения ледового покрова в 2018 году ожидается выход воды на пойму (ее затопление).

Сумской городской отдел управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области напоминает, что наводнение, паводки могут вызвать проседание домов, разрушение мостов, размыв железнодорожных и автомобильных дорог, аварии на инженерных сетях.

Основными действиями при внезапном затоплении во время наводнения, паводка является сохранение спокойствия и избежание паники. Необходимо быстро собрать самые необходимые вещи (документы, ценности, лекарства и т.д.). Оказать помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста и эвакуировать их в первую очередь. Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение.

Помните, что необдуманное и неосторожное поведение может стоить Вам жизни, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Паводок

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