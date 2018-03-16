На Сумщине рецидивистка обокрала подругу Придя в гости к своей давней приятельнице, 31-летняя ранее судимая женщина решила ее обокрасть.

В Тростянецкое отделение полиции обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что после того, как к ней в гости пришла ее знакомая с двумя мужчинами, из дома пропали деньги и золото.

«Полицейские провели проверку и допросили 31-летнюю ранее судимого подругу женщины, - комментирует Игорь Кисилев, начальник Тростянецкого отделения полиции. - Она призналась в краже. Говорит, обворовывать ее не планировала, а только зашла в гости, чтобы посидеть и устроить застолье. Когда же ее приятельница начала накрывать на стол и на несколько минут спустилась в подвальное помещение за консервацией, она в кухне нашла ее тайник, из которого украла деньги и кольцо».

Похищенное правоохранители нашли по месту жительства подозреваемой и вернули хозяйке. В отношении злоумышленницы открыли очередное уголовное производство по ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Женщине грозит очередной срок заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.