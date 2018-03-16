Полицейские раскрыли кражу 9500 гривен Правоохранители вычислили 55-летнего жителя одного из сел Ахтырского района, который, помогая по хозяйству 85-летней соседке, решил ее обокрасть.

В Ахтырский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 85-летняя жительница района. Пенсионерка рассказала, что из ее дома исчезли наличные средства, которые она хранила у себя дома.

«Сотрудники полиции провели проверку и установили, что накануне к потерпевшей заходил 55-летний сосед, чтобы помочь ей по хозяйству, - рассказывает Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Через некоторое время после его визита женщина обнаружила пропажу 9500 гривен собственных сбережений».

Опросив заявителя и его односельчан, полицейские установили, что после посещения соседа, к потерпевшей никто посторонний не заходил. В дальнейшем, в ходе общения правоохранителей с подозреваемым, мужчина признал свою вину, объяснив свои действия необходимостью в средствах.

Сейчас в полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушение мужчине грозит уголовная ответственность от уплаты немалого штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.