В Сумах отметят Международный день детской книги

В программе: книжная выставка «Читай! Выдумывай! Твори!»; мастер-класс по изготовлению закладок-оригами; игровая программа для детей с инсценировкой сказки, викторинами и рисованием на асфальте; опрос для взрослых; возможность бесплатной записи в центральную городскую библиотеку им. Т. Г. Шевченко.
Место проведения - ул. Соборная (около городской галереи).
Начало - 12:30.
«ВВС Україна» оголосила переможців премії «Книга року ВВС-2017», представленої в партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)....