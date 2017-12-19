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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 09:16226

В Сумах отметят Международный день детской книги

2 апреля по случаю Международного дня книги состоится уличная акция «И снова в путешествие приглашают книги...».

В программе: книжная выставка «Читай! Выдумывай! Твори!»; мастер-класс по изготовлению закладок-оригами; игровая программа для детей с инсценировкой сказки, викторинами и рисованием на асфальте; опрос для взрослых; возможность бесплатной записи в центральную городскую библиотеку им. Т. Г. Шевченко.

Место проведения - ул. Соборная (около городской галереи).

Начало - 12:30.

Общество Детская книга

По тематике

Сумська письменниця стала переможницею «Дитячої книги року ВВС-2017»
19.12.2017 14:53

Сумська письменниця стала переможницею «Дитячої книги року ВВС-2017»

«ВВС Україна» оголосила переможців премії «Книга року ВВС-2017», представленої в партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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