В Сумах отметят Международный день детской книги 2 апреля по случаю Международного дня книги состоится уличная акция «И снова в путешествие приглашают книги...».

В программе: книжная выставка «Читай! Выдумывай! Твори!»; мастер-класс по изготовлению закладок-оригами; игровая программа для детей с инсценировкой сказки, викторинами и рисованием на асфальте; опрос для взрослых; возможность бесплатной записи в центральную городскую библиотеку им. Т. Г. Шевченко.

Место проведения - ул. Соборная (около городской галереи).

Начало - 12:30.