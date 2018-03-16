Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по городу 5-7 С мороза.
Днем синоптики прогнозируют также облачную погоду с прояснениями, дождь с мокрым снегом, на дорогах гололед. Ветер южный 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 1-3 С тепла.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
По информации Украинского Гидрометцентра 21 марта утром в большинстве областей Украины снег, метель....
По прогнозу Укргидрометцентра, 20 марта на дорогах Сумской области гололедица. 21 марта ночью и утром в Сумской области сильный снег,...