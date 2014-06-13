Жители почти 1400 сумских многоэтажек получат управляющего Вступило в силу решение исполнительного комитета Сумского городского совета «Об организации проведения конкурса по назначению управляющего многоквартирного дома в городе Сумы».

Об основных положениях по конкурсной комиссии по назначению управляющего многоквартирного дома и процедуру его проведения во время брифинга 29 марта рассказали заммэра Александр Журба, начальник правового управления Олег Чайченко, глава общественного совета при исполнительном комитете Сумского городского совета Сергей Гапунич.

«На сегодняшний день мы выполняем норму Закона Украины от 14 мая 2015 № 417 «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», который предусматривает, что орган местного самоуправления проводит конкурс на управляющих в домах, которые не определились с формой управления, либо не создали ОСМД», - отметил заместитель городского головы Александр Журба.

В Сумах это касается около 1379 домов. Поэтому исполнительным комитетом от 20 марта было принято решение об организации проведения конкурса по назначению управляющего для таких домов.

Организатором такого конкурса выступает исполнительный комитет.

Все многоквартирные дома города, где сособственники не определились с формой управления, разделены на восемь лотов конкурса. В каждый из них включены дома различной этажности и технического состояния.

Участником конкурса на управляющего может быть физическое или юридическое лицо, имеющее намерение принять участие в конкурсе и которое подало соответствующее заявление организатору конкурса.

Конкурс предусматривает следующие этапы: I - принятие решения об организации проведения конкурса по определению управляющего (уже принято исполкомом); II - решение исполнительного комитета об утверждении конкурсной документации.

«Проект решения об утверждении конкурсной документации еще будут рассматривать на заседании исполнительного комитета. Документ уже опубликован, и в нем содержатся критерии, которым должны соответствовать конкурсанты. А именно: стоимость услуг, материально техническая база, финансовая состоятельность, наличие квалифицированного персонала и разрешений на выполнение соответствующего вида работ, - добавил начальник правового управления Олег Чайченко. - И после принятия этого решения исполкомом начнется 30-дневный срок, в течение которого будут приниматься предложения от желающих лиц, которые могут предоставлять услуги в сфере управления домами».

По его прогнозам, прием документов начнется в конце мая. Потом произойдет и собственно конкурс. К тому времени совладельцы многоэтажек, включенных в лоты, могут самостоятельно определяться с формой управления своим многоквартирным домом.

«Совладельцы дома могут сами определиться с управляющим - провести общее собрание, определиться, оформить все протоколом и предоставить его в орган местного самоуправления», - отметил глава общественного совета при исполнительном комитете городского совета Сергей Гапунич.

Олег Чайченко обратил внимание на то, что сумчане могут присоединиться к определению требований к конкурсантам и предоставлять свои предложения по уточнению положений определения критериев, порядка оценки и т.п.

Чиновник подчеркнул, что конкурс на управляющего - это максимально открытая, доступная процедура. Поэтому все лица, которые заявили о намерении участвовать в работе конкурсной комиссии были включены в ее состав, это и депутаты городского совета, глава правления Ассоциации ОСМД «Сумщина», глава Совета глав домовых комитетов при Сумском городском голове, президент Общественного союза «Ассоциация управляющих жилья» и другие.

Подытоживая, чиновники отметили, что ожидают после проведения конкурса на управляющего обеспечение надлежащего содержания и ремонта общего имущества совладельцев многоквартирных домов города, получение услуг требуемого качества по экономически обоснованным ценам, установление более действенных механизмов получения совладельцами информации о стоимости услуг по содержанию дома, их количественные и качественные показатели и возможности осуществления контроля за результатами этой деятельности. А для субъектов хозяйствования положительным моментом станет реализация законодательных требований и необходимости услуг по управлению многоквартирными домами на договорных началах с совладельцами.