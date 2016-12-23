Сумчан призывают не выходить на тающий лед Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения призывает сумчан не выходить на водоемы.

Толщина льда сейчас незначительная, поэтому существует высокая вероятность несчастных случаев. Чрезвычайники просят взрослых горожан самих не выходить на лед и не позволять делать это детям.

В случае же попадания под лед необходимо удерживаться на плаву, избегая погружения с головой. Следует звать на помощь, тем временем пытаясь вылезти на лед. Делать это необходимо широко раскинув руки, наползая на край льда грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги.

При оказании помощи человеку, которые провалилась под лед, нельзя двигаться к нему в полный рост, так как существует опасность самому попасть в беду.

Приближаться к проруби следует ползком, широко раскинув руки, если есть возможность, подложить лыжи, лист фанеры, доску, любой плоский прочный предмет, чтобы увеличить площадь опоры. Нельзя подползать к самому краю полыньи, иначе в воде окажутся уже двое. Ремни, шарфы, доска, жердь, санки или лыжи помогут спасти человека. Бросать их надо за 3-4 м.

Если спасателей несколько, необходимо лечь на лед цепочкой и двигаться к пролому. Подав пострадавшему подручное средство, следует извлечь человека на лед и ползти от опасной зоны.

Пострадавшего необходимо срочно доставить в теплое помещение (прогретую палатку или кабину автомобиля), по возможности оказать первую помощь, необходимую при переохлаждении, и вызвать скорую помощь.