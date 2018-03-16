Тростянец купил две маршрутки КП «Тростянецкоммунсервис» приобрело два новых автобуса «Рута» для осуществления пассажирских перевозок в пределах территории Тростянецкой ОТГ.

Закупка осуществлена за средства городского бюджета, через систему «Прозорро». Стоимость одного автобуса - 846,0 тысяч гривен. Об этом сообщил Андрей Самодай - директор КП. Он добавил, что сейчас идет процедура оформления этих транспортных средств, также устанавливается дополнительное газобаллонное оборудование для экономии топлива при эксплуатации.

Разработана схема движения новых единиц общественного транспорта. Первый автобус будет осуществлять рейсы «Тростянец - Лучка – Заречное», второй – «Тростянец - Каменка – Каменецкое». Маршруты следования автобусов составлены таким образом, чтобы обеспечить подвоз пассажиров в Центральную районную больницу, в школі, где учатся дети из сельской местности.