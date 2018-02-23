Сумма возмещеного НДС на Сумщине увеличилась в 8 раз В 2018 году на счета плательщиков возмещено 342,3 млн грн НДС, что на 300,9 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года налогоплательщики Сумской области задекларировали к бюджетному возмещению 322 млн гривен. При этом, среднемесячная сумма НДС, которая декларировалась предприятиями к возмещению в текущем году составляет 107,3 млн грн, что на 71,5 млн грн больше, чем в прошлом году.

«Влияние человеческого фактора на процесс возвращения бюджетного возмещения налогоплательщикам фактически исключено, - говорит Алексей Мазуренко, начальник ГУ ГФС в Сумской области. - В настоящее время законодательством решен вопрос полного погашения и невозможности возникновения в будущем необоснованной задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость».

Все этапы проведения проверки со дня подачи декларации, с заявленными суммами бюджетного возмещения, до получения этих сумм в режиме он-лайн в Реестре заявлений, налогоплательщики могут увидеть на официальном сайте Министерства финансов Украины.