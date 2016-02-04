Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:16140

Глуховский педуниверситет получил ректора

Александр Курок официально назначен ректором Глуховского педуниверситета.

Об этом МОН Украины издало приказ от 23 марта 2018 № 97-К. Срок пребывания на руководящей должности А. Курка - 5 лет. Получается, что это его последний руководящий срок, потому что в 2023 году по новому законодательству он уже не сможет баллотироваться на новых выборах, пишет Неделя.

Напомним: выборы руководителя ГНПУ состоялись 18 января. Единственный кандидат на должность ректора доктор исторических наук, профессор Александр Курок тогда получил 97% голосов «за». Он является ректором ГНПУ уже 17 лет, ранее его назначало на руководящую должность МОН Украины.

Общество Глуховский НПУ

По тематике

В Глуховском педуниверситете безальтернативно выбрали ректора
19.01.2018 17:44

В Глуховском педуниверситете безальтернативно выбрали ректора

В Глуховском национальном педагогическом университете имени А. Довженко выбрали ректора....

Сумские вузы – среди самых красивых в Украине
04.02.2016 09:02

Сумские вузы – среди самых красивых в Украине

Портал IGotoWorld.com обнародовал подборку украинских вузов, которые поражают своей красотой....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.