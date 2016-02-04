Глуховский педуниверситет получил ректора Александр Курок официально назначен ректором Глуховского педуниверситета.

Об этом МОН Украины издало приказ от 23 марта 2018 № 97-К. Срок пребывания на руководящей должности А. Курка - 5 лет. Получается, что это его последний руководящий срок, потому что в 2023 году по новому законодательству он уже не сможет баллотироваться на новых выборах, пишет Неделя.

Напомним: выборы руководителя ГНПУ состоялись 18 января. Единственный кандидат на должность ректора доктор исторических наук, профессор Александр Курок тогда получил 97% голосов «за». Он является ректором ГНПУ уже 17 лет, ранее его назначало на руководящую должность МОН Украины.