В Украине проверят торговые центры Премьер-министр Украины поручил провести масштабные проверки торговых центров Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести масштабные проверки торговых центров Украины после пожара в российском городе Кемерово. Об этом он сообщил 28 марта в ходе заседания правительства.

«Сегодня я поручаю ГСЧС, другим службам и местной власти провести соответствующие проверки с тем, чтобы подобные истории не произошли ни в одном украинском городе. Торговые центры, школы и детские сады должны быть безопасными», - сообщил Владимир Гройсман.

Он также отметил необходимость создания публичного реестра соответствия заведений. Глава правительства подчеркнул, что через месяц ГСЧС будет отчитываться о результатах проверок по всей стране. По словам Премьер-министра, для того, чтобы не допустить трагедий в местах с массовым пребыванием людей, Украине необходима жесткая система контроля.

Владимир Гройсман обратился и к владельцам торговых центров с призывом навести порядок на своей территории. «Мне не нужны ваши штрафы - мне нужна безопасность людей», - подытожил он.