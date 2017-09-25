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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4991

В Украине проверят торговые центры

Премьер-министр Украины поручил провести масштабные проверки торговых центров Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести масштабные проверки торговых центров Украины после пожара в российском городе Кемерово. Об этом он сообщил 28 марта в ходе заседания правительства.

«Сегодня я поручаю ГСЧС, другим службам и местной власти провести соответствующие проверки с тем, чтобы подобные истории не произошли ни в одном украинском городе. Торговые центры, школы и детские сады должны быть безопасными», - сообщил Владимир Гройсман.

Он также отметил необходимость создания публичного реестра соответствия заведений. Глава правительства подчеркнул, что через месяц ГСЧС будет отчитываться о результатах проверок по всей стране. По словам Премьер-министра, для того, чтобы не допустить трагедий в местах с массовым пребыванием людей, Украине необходима жесткая система контроля.

Владимир Гройсман обратился и к владельцам торговых центров с призывом навести порядок на своей территории. «Мне не нужны ваши штрафы - мне нужна безопасность людей», - подытожил он.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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