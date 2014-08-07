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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:50472

Епископ УПЦ (МП) Евлогий боится захвата Троицкого собора

По этому вопросу Сумской Архипастырь обратился к Президенту Украины.

29 марта архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий направил письмо Президенту Украины, в котором выразил обеспокоенность намерениями руководства УПЦ КП инициировать захват Троицкого архиерейского собора г. Сумы.

Письма аналогичного содержания были направлены главе Сумской облгосадминистрации и начальнику СБУ в Сумской области.

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Общество Рейдерский захват Троицкий собор

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