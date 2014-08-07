Епископ УПЦ (МП) Евлогий боится захвата Троицкого собора

29 марта архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий направил письмо Президенту Украины, в котором выразил обеспокоенность намерениями руководства УПЦ КП инициировать захват Троицкого архиерейского собора г. Сумы.
Письма аналогичного содержания были направлены главе Сумской облгосадминистрации и начальнику СБУ в Сумской области.
В 2015 году в Троицком архиерейском соборе производились ремонтно-реставрационные работы....
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К празднику святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, который является престольным праздником Троицкого архиерейского собора г.Сумы, в этом величественном храме,...
По благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия 4 октября в Троицкий архиерейский собор г.Сумы прибыли мощи святителя и Чудотворца Николая....
В год празднования 100-летия Троицкого архиерейского собора г. Сумы начались ремонтно-реставрационные работы колокольни храма.... 2