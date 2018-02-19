Сумчан ожидает волейбольно-баскетбольный уик-энд 30 марта - 1 апреля в Сумах пройдут туры баскетбольного и волейбольного чемпионатов Украины в высшей лиге.

30 марта начнется первый тур второго этапа чемпионата Украины по волейболу с участием четырех лучших команд первого этапа.

Расписание игр:

30.03

15.00 «Змиевский энергетик» - «Олюртранс» (Луцк)

17.00 «ШВСМ-СумДУ» - «Фаворит» (Лубны)

31.03

11.00 «Фаворит» - «Олюртранс»

13.00 «ШВСМ-СумДУ» - «Змиевский энергетик»

1.04

10.30 «Змиевский энергетик» - «Фаворит»

12.30 «ШВСМ-СумДУ» - «Олюртранс»

А в субботу и воскресенье пройдут последние для БК «СумДУ» игры в регулярном чемпионате по баскетболу против БК «Кремень» (Кременчуг). Игры пройдут в 17.00 в субботу и 15.30 в воскресенье.

Все игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СуМГУ (Петропавловская, 57, 2 этаж).