Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:12137

Сумчан ожидает волейбольно-баскетбольный уик-энд

30 марта - 1 апреля в Сумах пройдут туры баскетбольного и волейбольного чемпионатов Украины в высшей лиге.

30 марта начнется первый тур второго этапа чемпионата Украины по волейболу с участием четырех лучших команд первого этапа.

Расписание игр:

30.03

15.00 «Змиевский энергетик» - «Олюртранс» (Луцк)

17.00 «ШВСМ-СумДУ» - «Фаворит» (Лубны)

31.03

11.00 «Фаворит» - «Олюртранс»

13.00 «ШВСМ-СумДУ» - «Змиевский энергетик»

1.04

10.30 «Змиевский энергетик» - «Фаворит»

12.30 «ШВСМ-СумДУ» - «Олюртранс»

А в субботу и воскресенье пройдут последние для БК «СумДУ» игры в регулярном чемпионате по баскетболу против БК «Кремень» (Кременчуг). Игры пройдут в 17.00 в субботу и 15.30 в воскресенье.

Все игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СуМГУ (Петропавловская, 57, 2 этаж).

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Спорт Баскетбол БК СумГУ Волейбол ШВСМ-СумДУ

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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