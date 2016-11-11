Одиозного Сыча уволили из управления защиты экономики Сумщины Временно исполняющим обязанности начальника Управления защиты экономики Нацполиции в Сумской области назначили 39-летнего харьковчанина, подполковника полиции Богдана Подсоху, который до этого работал заместителем начальника того же управления в Харьковской области.

Предшественником Богдана Подсохи в должности начальника управления защиты экономики в области был Николай Сыч, в отношении которого проводилась служебная проверка из-за сообщения в издании Odessa.online о якобы его пребывания в нетрезвом состоянии в поезде «Киев - Одесса» и применении им оружия. По данным пресс-секретаря департамента защиты экономики Нацполиции Украины Натальи Калиновской, служебная проверка уже завершена.

«Информация, которая была обнародована СМИ, не соответствовала действительности в части каких-то выстрелов, хулиганства, дебоширства», - сообщила Н. Калиновская.

Подтверждение получила информация о пребывании Николая Сыча в нетрезвом состоянии в поезде.

«Он уволен от 17 или 16 марта приказом из органов Национальной полиции», - добавила Н. Калиновская.

Сам Николай Сыч от комментариев отказался, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Напомним: 11 ноября 2016 года информация о назначении Н.Сыча на должность руководителя УЗЭ в Сумской области вызвала широкий резонанс в обществе и привела к акциям протеста, которые освещались средствами массовой информации.

До назначения на должность в г. Сумы Н.Сыч был назначен в г. Запорожье, где сразу поднялась волна возмущения, депутаты писали запросы в Верховную Раду, активисты из местного отделения организации «Всеукраинское бюро люстрации и противодействия коррупции», представители «Самообороны» и «Правого сектора» также вышли на митинги.

Средства массовой информации называют Сыча «человеком Януковича» и связывают его деятельность в г. Запорожье с незаконным обогащением и организации коррупционных схем.

В декларации об имуществе и доходах за 2017 год новій начальник УЗЭ Сумщины задекларировал наличность - более 3,5 миллиона гривен и 7500 долларов. Имеет в собственности недостроенный садовый дом под Харьковом на 200 квадратных метров и 18 соток земли. Зарплата Богдана Подсохи прошлом году составила более 176 000 гривен. Его жена - Анна Подсоха - в прошлом году получила 920 000 гривен от предпринимательской деятельности и более 5 млн - от продажи имущества. Она владеет квартирой в Харькове площадью 151 квадратный метр и двумя авто - Мерседес GL-500 2010 года выпуска и INFINITI QX-70 2017 года.

Откуда у полицейского миллионы наличных, Богдан Подсоха ответил так: «Мне скрывать нечего. Все мое состояние и состояние моей семьи задекларированы в моей декларации. Эти деньги - 3,5 млн грн - были получены моей женой в прошлом году от продажи недостроенного дома и земельных участков. Этими деньгами она поделилась со мной по договору о разделе имущества. Моя жена является небедным человеком, она является владелицей медиа-бизнеса в Харьковской и не только в Харьковской областях. Она зарабатывает около миллиона гривен ежегодно. И это также отражено в моей декларации».