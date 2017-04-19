Сумской борец на пьедестале почета чемпионата Украины

Сумской борец-тяжеловес, студент ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко, воспитанник сумской областной ШВСМ Александр Урсаки, представляющий спортивный клуб «Мангуст», получил бронзовую награду в весовой категории до 125кг.
Тренируют спортсмена Юрий Николаевич Голуб и Андрей Сергеевич Ещенко.
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