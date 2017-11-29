Сумы засветились в антипутинском клипе российского рэпера (видео) Рэпер-аниматор Snowman выпустил клип на песню «Украина на не враг».

В своем новом творении Snowman предстает в анимешном образе то политиком, то ведущим новостей, то диктором на радио «Свобода». Позирует на фоне нарисованных украинских городов. На одном из кадров клипа виден сумской пейзаж с Альтанкой, когда рэпер поет о бывшей дружбе украинского и российского народов.

— Локация лучше всего рисуется под песню про неё, которая дополняет атмосферу, - говорит сам рэпер. - Если делаю Сумы, то в наушниках песня должна звучать про Сумы. Находил даже в социальных сетях исполнительницу, ибо стало интересно, что у них за Алёша стоит в дозоре. Ей довольно тепло стало на душе, узнав, что Сумы рисовались именно под её композицию.