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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:00248

Сумы засветились в антипутинском клипе российского рэпера (видео)

Рэпер-аниматор Snowman выпустил клип на песню «Украина на не враг».

В своем новом творении Snowman предстает в анимешном образе то политиком, то ведущим новостей, то диктором на радио «Свобода». Позирует на фоне нарисованных украинских городов. На одном из кадров клипа виден сумской пейзаж с Альтанкой, когда рэпер поет о бывшей дружбе украинского и российского народов.

— Локация лучше всего рисуется под песню про неё, которая дополняет атмосферу, - говорит сам рэпер. - Если делаю Сумы, то в наушниках песня должна звучать про Сумы. Находил даже в социальных сетях исполнительницу, ибо стало интересно, что у них за Алёша стоит в дозоре. Ей довольно тепло стало на душе, узнав, что Сумы рисовались именно под её композицию.

Политика Альтанка Клип Российская агрессия

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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