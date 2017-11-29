Сумы засветились в антипутинском клипе российского рэпера (видео)

В своем новом творении Snowman предстает в анимешном образе то политиком, то ведущим новостей, то диктором на радио «Свобода». Позирует на фоне нарисованных украинских городов. На одном из кадров клипа виден сумской пейзаж с Альтанкой, когда рэпер поет о бывшей дружбе украинского и российского народов.
— Локация лучше всего рисуется под песню про неё, которая дополняет атмосферу, - говорит сам рэпер. - Если делаю Сумы, то в наушниках песня должна звучать про Сумы. Находил даже в социальных сетях исполнительницу, ибо стало интересно, что у них за Алёша стоит в дозоре. Ей довольно тепло стало на душе, узнав, что Сумы рисовались именно под её композицию.
СБУ разоблачила организованную группировку на инспирировании искусственных межнациональных конфликтов....
Активісти пройшли вул. Соборною та несподівано впали прямо посеред вулиці напроти пам’ятника Шевченку....
На заводе химических реактивов в Шостке назвали бредом заявление представителя Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Новикова о том,...
12 декабря возле Заречного ЗАГСа (ул. Герасима Кондратьева, 146/1) начали установку металлической мини-альтанки....
Главный архитектор Сумщины Олег Кривцов на своей странице в фейсбуке выложил проект реконструкции Альтанки....