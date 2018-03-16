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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:30480

В Сумах созвали срочный тарифный исполком

Сегодня, 30 марта, состоится внеочередное заседание исполнительного комитета Сумского горсовета.

Место проведения - площадь Независимости, 2 (каб. 59). Начало -13:00.

В повестке дня есть два проекта решений, касающихся тарифов на вывоз мусора: «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 19.11.2013 №591 «Об утверждении норм предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов в городе Сумы» (с изменениями)» и «О тарифах на услуги по организации сбора, вывозк твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов, образующихся на территории города Сумы обществу с ограниченной ответственностью «А-Муссон».

Эти вопросы вносились на очередное заседание 20 марта, но были сняты с повестки дня на доработку.

О заседании стало известно с сайта мэрии буквально за 3 часа до его начала. Все ли члены исполкома, особенно общественники, смогут присутствовать на заседении, - вопрос открытый.

На сайте мэрии «висит» проект решения, в котором предлагается повысить тарифы в среднем в 2 раза.

Общество А-Муссон Исполком Тарифы

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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