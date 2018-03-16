lifecell першим запускає 4.5G у Сумах та запрошує всіх випробувати його 31 березня Мережу нового стандарту в обласних центрах України запустив діджитал-оператор lifecell. Всі бажаючі мешканці Сум зможуть 31 березня випробувати 4.5G від lifecell під час промо-заходу, що відбудеться в районі вул. Соборна, 25 з 12:00 до 18:00. На вас чекають 4.5G на тестових пристроях, приклади цифрового майбутнього та приємні сюрпризи. Також на заході можна буде придбати USIM-карту або замінити свою SIM-карту lifecell на карту стандарту LTE.

У результаті продуманої тендерної стратегії, lifecell отримав найбільшу кількість спектра в перерахунку на одного абонента, що означає найкращий користувацький досвід для абонентів оператора та гарантує лідерство оператора у наданні послуг 4.5G.

4.5G від lifecell - це четверте покоління високошвидкісного мобільного Інтернету на базі технології LTE Advanced Pro, що забезпечує до 5 разів вищу швидкість завантаження (download), до 10 разів вищу швидкість передачі даних (upload) та миттєву реакцію сайтів та додатків у порівнянні з 3G. Для наших абонентів це означатиме ще вищу швидкість передачі даних, досвід користування найкращими діджитал-сервісами, доступ до фінансових сервісів, перегляд HD-відео без затримок, можливість грати в онлайн-ігри будь-якої складності та більш зручну віддалену роботу для бізнес-користувачів. Поштовх до розвитку отримають сервіси IoT, M2M, Smart City, e-Government, m-Health, «розумний» будинок і т.д.

Всі абоненти lifecell отримають у подарунок один тиждень користування 4.5G. Для того, щоб використовувати найшвидший мобільний Інтернет в Україні, абоненту необхідно мати SIM-карту з підтримкою стандарту 4G/LTE (USIM-карта) та смартфон з підтримкою щонайменше 4G/LTE. Перевірити готовність смартфону та SIM-карти можна набравши номер *455# та натиснувши кнопку виклику, зателефонувавши на номер 5433 (безкоштовно), у мобільному додатку My lifecell або на сайті https://4g.lifecell.ua.

Картка USIM не тільки підтримує стандарт 4G (LTE), але й має інші переваги – більш високий ступінь безпеки та додаткові переваги. Основна відмінність – більший обсяг пам’яті. В адресній книзі USIM можна зберігати до 500 контактів з розширеними даними – кількома номерами телефонів контакту та адресою електронної пошти.

Задля зручності абонентів lifecell не буде встановлювати окрему вартість трафіку 4.5G. Трафік 3G+ та 4.5G буде тарифікуватися однаково. Абоненти самостійно будуть обирати, якою технологією користуватися у налаштуваннях свого телефону.

Детальна карта покриття 4.5G від lifecell – за посиланням https://www.lifecell.ua/uk/mobilnij-internet/pokrittya.

Другу хвилю розгортання 4.5G в діапазоні 1800 МГц варто очікувати у липні 2018 року.

Більш детальну інформацію можна отримати на сайті оператора: https://www.lifecell.ua