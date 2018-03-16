Прокуратура настаивает на отмене результатов торгов по закупке хлеба для шосткинских школ В СМИ и социальных сетях жители Шостки выражают обеспокоенность результатами проведенных торгов при закупке хлеба для учебных заведений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры сумской области, Шосткинской местной прокуратурой действительно выявлены нарушения требований действующего законодательства при закупке хлеба ржано-пшеничного и батонов, заказчиком которых является управление образования Шосткинского городского совета, стоимость закупки более 450 тыс. грн.

«Установлено, что предложение победителя торгов ООО «Контакт Плюс» не соответствует требованиям тендерной документации. В частности ООО не предоставил ряд необходимых документов, а именно в подтверждение об опыте выполнения аналогичных договоров, об отсутствии задолженности по налогам и сборам, действующий договор на выполнение работ по дезинфекции автотранспорта и т.д.», - рассказывает заместитель руководителя Шосткинского местной прокуратуры Роман Лифиренко.

Поэтому прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Сумской области с иском о признании решения комитета конкурсных торгов и договора о публичной закупке недействительными.

Сейчас открыто производство, продолжается судебное разбирательство.