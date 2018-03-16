Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:22256

Прокуратура настаивает на отмене результатов торгов по закупке хлеба для шосткинских школ

В СМИ и социальных сетях жители Шостки выражают обеспокоенность результатами проведенных торгов при закупке хлеба для учебных заведений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры сумской области, Шосткинской местной прокуратурой действительно выявлены нарушения требований действующего законодательства при закупке хлеба ржано-пшеничного и батонов, заказчиком которых является управление образования Шосткинского городского совета, стоимость закупки более 450 тыс. грн.

«Установлено, что предложение победителя торгов ООО «Контакт Плюс» не соответствует требованиям тендерной документации. В частности ООО не предоставил ряд необходимых документов, а именно в подтверждение об опыте выполнения аналогичных договоров, об отсутствии задолженности по налогам и сборам, действующий договор на выполнение работ по дезинфекции автотранспорта и т.д.», - рассказывает заместитель руководителя Шосткинского местной прокуратуры Роман Лифиренко.

Поэтому прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Сумской области с иском о признании решения комитета конкурсных торгов и договора о публичной закупке недействительными.

Сейчас открыто производство, продолжается судебное разбирательство.

Право Закупки Шостка

По тематике

28.03.2018 09:09

В Шостке поймали серийного вора

В поисках легкого заработка ранее неоднократно судимый 38-летний житель Шостки пользовался любой возможностью для совершения краж....

27.03.2018 11:53

В Шостке поймали любителя дармовых деликатесов

Пять упаковок филе семги и торт похитил из супермаркета ранее судимый 34-летний житель Шостки....

27.03.2018 08:59

«Бель Шостка Украина» получила почти 17 млн грн чистой прибыли

ЧАО «Бель Шостка Украина» в 2017 году получило 16,78 млн грн чистой прибыли против 13,1 млн грн чистого убытка в...

26.03.2018 09:17

В Шостке поймали веловора

Чтобы раздобыть деньги на спиртное, ранее судимый 50-летний житель Шостки обокрал хозяйственное помещение в многоэтажке, вынеся оттуда два спортивных велосипеда....

23.03.2018 15:40

В Шостке полиция разоблачила продавца виртуальных машин

Ранее судимый мужчина «зарабатывал» на жизнь интернет-мошенничеством, продавая во Всемирной сети несуществующие машины....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.