Прокуратура настаивает на отмене результатов торгов по закупке хлеба для шосткинских школ

Как сообщает пресс-служба прокуратуры сумской области, Шосткинской местной прокуратурой действительно выявлены нарушения требований действующего законодательства при закупке хлеба ржано-пшеничного и батонов, заказчиком которых является управление образования Шосткинского городского совета, стоимость закупки более 450 тыс. грн.
«Установлено, что предложение победителя торгов ООО «Контакт Плюс» не соответствует требованиям тендерной документации. В частности ООО не предоставил ряд необходимых документов, а именно в подтверждение об опыте выполнения аналогичных договоров, об отсутствии задолженности по налогам и сборам, действующий договор на выполнение работ по дезинфекции автотранспорта и т.д.», - рассказывает заместитель руководителя Шосткинского местной прокуратуры Роман Лифиренко.
Поэтому прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Сумской области с иском о признании решения комитета конкурсных торгов и договора о публичной закупке недействительными.
Сейчас открыто производство, продолжается судебное разбирательство.
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