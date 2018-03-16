На Сумщине молдованин пытался подкупить пограничников В пункт пропуска «Бачевск» на вход в Украину в пешем порядке прибыл гражданин Молдовы.

Во время прохождения пограничного контроля пограничники обнаружили наличие в предоставленном паспортном документе 4-х поддельных отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины.

В ходе выяснения происхождения поддельных отметок, иностранец, с целью «решения вопроса» беспрепятственного пересечения границы, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 5000 российских рублей.

Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины.