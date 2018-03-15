Туркмен с чужим паспортом пытался пересечь границу на Сумщине В пункте пропуска «Великая Писаревка» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Туркменистана, который пытался пересечь государственную границу с чужим паспортным документом.

В пункт пропуска «Великая Писаревка» на выезд в Россию прибыл автомобиль марки «Audi» польской регистрации, на котором в качестве пассажира следовал гражданин Туркменистана. Во время проведения пограничного контроля мужчина предоставил для проверки паспортный документ гражданина Туркменистана. Однако, у охранников границы возникли сомнения в принадлежности паспорта данному лицу.

Тщательно проверив документ, пограничники установили, что паспортный документ не принадлежит предъявителю. Кроме того, у иностранца обнаружили вид на жительство в Украине, который также ему не принадлежит.

Во время собеседования выяснилось, что мужчина с целью пересечения госграницы решил использовать паспорт своего брата.

Сейчас 22-летний гражданин Туркменистана задержан до трех суток для установления личности, после чего за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины будет привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП. Кроме этого в компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 357 УК Украины.