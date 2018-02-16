Пьяный водитель пытался убежать от патрульных (видео) Патрульные составили три административных материала на водителя, который в состоянии опьянения пытался убежать от инспекторов.

29 марта, в полночь, патрульным поступило сообщение о конфликтной ситуации в супермаркете на улице Ильинской.

Когда инспекторы выясняли все обстоятельства сообщения, то заметили подозрительного мужчину, который с явными признаками алкогольного опьянения несколько раз проходил мимо стражей порядка, одновременно держа ключи от транспортного средства.

Через некоторое время он, в компании еще одного гражданина, направился к припаркованному автомобилю Maple C52. Полицейские решили выйти на улицу, чтобы помешать вероятной нетрезвой поездке, однако автомобиль с нетрезвым мужчиной за рулем уже отъезжал от супермаркета.

Указанную информацию инспекторы передали ближайшим экипажам, и уже через несколько секунд один из полицейских экипажей пытался заблокировать авто на улице Ильинской, но, несмотря на проблесковые маячки и звуковой сигнал, водитель продолжил свое движение.

После первого перекрестка он остановился и, оставив авто, бросился наутек. Преследование оказалось недолгим, ведь только перепрыгнувшего первый забор мужчину сразу задержали патрульные.

Водитель не имел никаких документов. Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у него 1,42 промилле алкоголя, что более чем 7 раз превышает допустимую норму.

Стражи порядка составили на 30-летнего сумчанина административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения), 122-2 (невыполнение законных требований об остановке) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.