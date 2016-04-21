Сумчан запрошують на творчу зустріч із акторами «Чеховфесту»

31 березня о 15:00 відбудеться творча зустріч з народними артистами України у приміщенні агенції промоції «Суми» (вул. Соборна, 27). Вхід вільний.
Книгарня «Є» запрошує дітей віком від 8 років та їхніх батьків на творчу зустріч з Мариною Рибалкою - дитячою письменницею...
У суботу, 21 жовтня в приміщенні Агенції промоції «Суми» відбудеться творча зустріч із авторами дитячого путівника «Казкове місто Суми»....
В марте-апреле следующего года в Сумах пройдет юбилейный, пятый «Чехов фест»....
В среду, 5 октября, в помещении «Агенції промоції «Суми» состоится творческая встреча с украинской актрисой театра и кино, актрисой «Молодого...
С 13 по 20 мая в Сумах пройдет всеукраинский театральный фестиваль «Чехов Фест», куда приедут такие известные актеры, как Алексей...