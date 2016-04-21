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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан запрошують на творчу зустріч із акторами «Чеховфесту»

У рамках театрального фестивалю «Чеховфест» до Сум завітають незрівнянна Наталія Сумська та харизматичний Анатолій Хостікоєв.

31 березня о 15:00 відбудеться творча зустріч з народними артистами України у приміщенні агенції промоції «Суми» (вул. Соборна, 27). Вхід вільний.

Досуг Анатолий Хостикоев Ольга Сумская Творческая встреча Чеховфест

По тематике

23.01.2018 12:54

Сумчан запрошують на творчу зустріч із дитячою письменницею

Книгарня «Є» запрошує дітей віком від 8 років та їхніх батьків на творчу зустріч з Мариною Рибалкою - дитячою письменницею...

Сумчан запрошують на творчу зустріч із авторами «Казкового міста Суми»
20.10.2017 14:16

Сумчан запрошують на творчу зустріч із авторами «Казкового міста Суми»

У суботу, 21 жовтня в приміщенні Агенції промоції «Суми» відбудеться творча зустріч із авторами дитячого путівника «Казкове місто Суми»....

В Сумах на театральной сцене выступит министр культуры Нищук
30.12.2016 14:32

В Сумах на театральной сцене выступит министр культуры Нищук

В марте-апреле следующего года в Сумах пройдет юбилейный, пятый «Чехов фест»....

Сумчан приглашают на творческую встречу с легендарной «Лесей»
04.10.2016 17:44

Сумчан приглашают на творческую встречу с легендарной «Лесей»

В среду, 5 октября, в помещении «Агенції промоції «Суми» состоится творческая встреча с украинской актрисой театра и кино, актрисой «Молодого...

21.04.2016 14:30

В Сумах пройдет четвертый «Чехов Фест»

С 13 по 20 мая в Сумах пройдет всеукраинский театральный фестиваль «Чехов Фест», куда приедут такие известные актеры, как Алексей...

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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