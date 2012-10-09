Сумская школа примет участие в проекте Zero Waste School от Klitschko Foundation Klitschko Foundation в результате конкурсного отбора определил 50 украинских школ, которые примут участие в проекте Zero Waste School.

Он призван через неформальное обучение школьников и учителей внедрить культуру сортировки отходов в местных школах и громадах. Заявки и презентации школ принимались в течение месяца с 18 февраля по 18 марта 2018 года. Участники собственными силами подготовили видео-презентации и заполнили соответствующую форму на сайте.

Победителей выбирали по географическому принципу - из каждого региона по две-три школы. С 16 по 18 апреля обучение пройдут 25 школ, с 19 по 21 апреля - следующие 25. После окончания первой части проекта участники получат задание в мае-июне провести двухдневный тренинг для учеников и учителей своих школ, родителей, где будут учить их правильно сортировать мусор (бумага, металл, пластик и т.д.) и зарабатывать этим на нужды школы и громады. В сентябре школы-участницы проекта организуют Zero Waste Day для местной громады.

Среди победителей - школы Сумской области: общеобразовательная школа I-III ступеней с. Вильшана Недригайловского района и специализированная школа I-III ступеней №9 г. Сумы.

«Нам важно привлечь внимание общественности и органов самоуправления города к глобальной проблеме твердых бытовых отходов, привлечь к благоустройству территории г.Сумы. Хотим формировать экологическую культуру жителей, способствовать развитию экологического образования молодежи, организовать общественность и показать роль самоуправления в благоустройстве и благоустройстве школьной, городской и пригородной территории», - рассказывает Елена Николаевна Мицура, учитель сумской школы №9.