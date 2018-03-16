В Сумах стартовал кубок регионов АФЛУ (трансляция) Сегодня, 30 марта, в Сумах начался розыгрыш кубка регионов Аматорской футзальной лиги Украины.

Игры проходят сразу в двух залах – манеже СуМГУ и спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко.

В педунивреситете играют команды групп А, В и С.

12:40 Группа A Эпицентр К - Forex Club (Хмельницкий) - Лугексперт (Северодонецк, Луганская обл.)

13:30 Группа B Food Center (Сумы) - Новая Полиция (Кропивницкий)

14:20 Группа C LEX-VSK (Сумы) - ЛИЯ (Сухой Еланец, Николаевская обл.)

15:10 Группа A Энерго (Кропивницкий) - Эпицентр К - Forex Club (Хмельницкий)

16:00 Группа B Новая Полиция (Кропивницкий) - Бренд (Луцк)

16:50 Группа C ЛИЯ (Сухой Еланец, Николаевская обл.) - East West (Бердичев, Житомирская обл.)

17:40 Группа A Лугексперт (Северодонецк, Луганская обл.) - Энерго (Кропивницкий)

18:30 Группа B Брэнд (Луцк) - Food Center (Сумы)

19:20 Группа C East West (Бердичев, Житомирская обл.) - LEX-VSK (Сумы)

В манеже – групп D, E, F и G.

11:00 Группа D Сатурн (Вапнярка, Винницкая обл.) - Продексим-2 (Херсон)

11:50 Группа E Атлетик (Бровары, Киевская обл.) - Виктория (Краматорск, Донецкая обл.)

12:40 Группа F Владимир (Орехов, Винницкая обл.) - Торпедо (Николаев)

13:30 Группа G PARTIZAN (Киев) - Локомотив (Лиман, Донецкая обл.)

14:20 Группа D Продексим-2 (Херсон) - Квадр (Харьков)

15:10 Группа E Виктория (Краматорск, Донецкая обл.) - Сумыоблэнерго (Сумы)

16:00 Группа F Торпедо (Николаев) - Чайка (Кременная, Луганская обл.)

16:50 Группа G Локомотив (Лиман, Донецкая обл.) - Олимпик (Ужгород)

17:40 Группа D Квадр (Харьков) - Сатурн (Вапнярка, Винницкая обл.)

18:30 Группа E Сумыоблэнерго (Сумы) - Атлетик (Бровары, Киевская обл.)

19:20 Группа F Чайка (Кременная, Луганская обл.) - Владимир (Орехов, Винницкая обл.)

20:10 Группа G Олимпик (Ужгород) - PARTIZAN (Киев)