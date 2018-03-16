В Сумах стартовал кубок регионов АФЛУ (трансляция)

Игры проходят сразу в двух залах – манеже СуМГУ и спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко.
В педунивреситете играют команды групп А, В и С.
12:40 Группа A Эпицентр К - Forex Club (Хмельницкий) - Лугексперт (Северодонецк, Луганская обл.)
13:30 Группа B Food Center (Сумы) - Новая Полиция (Кропивницкий)
14:20 Группа C LEX-VSK (Сумы) - ЛИЯ (Сухой Еланец, Николаевская обл.)
15:10 Группа A Энерго (Кропивницкий) - Эпицентр К - Forex Club (Хмельницкий)
16:00 Группа B Новая Полиция (Кропивницкий) - Бренд (Луцк)
16:50 Группа C ЛИЯ (Сухой Еланец, Николаевская обл.) - East West (Бердичев, Житомирская обл.)
17:40 Группа A Лугексперт (Северодонецк, Луганская обл.) - Энерго (Кропивницкий)
18:30 Группа B Брэнд (Луцк) - Food Center (Сумы)
19:20 Группа C East West (Бердичев, Житомирская обл.) - LEX-VSK (Сумы)
В манеже – групп D, E, F и G.
11:00 Группа D Сатурн (Вапнярка, Винницкая обл.) - Продексим-2 (Херсон)
11:50 Группа E Атлетик (Бровары, Киевская обл.) - Виктория (Краматорск, Донецкая обл.)
12:40 Группа F Владимир (Орехов, Винницкая обл.) - Торпедо (Николаев)
13:30 Группа G PARTIZAN (Киев) - Локомотив (Лиман, Донецкая обл.)
14:20 Группа D Продексим-2 (Херсон) - Квадр (Харьков)
15:10 Группа E Виктория (Краматорск, Донецкая обл.) - Сумыоблэнерго (Сумы)
16:00 Группа F Торпедо (Николаев) - Чайка (Кременная, Луганская обл.)
16:50 Группа G Локомотив (Лиман, Донецкая обл.) - Олимпик (Ужгород)
17:40 Группа D Квадр (Харьков) - Сатурн (Вапнярка, Винницкая обл.)
18:30 Группа E Сумыоблэнерго (Сумы) - Атлетик (Бровары, Киевская обл.)
19:20 Группа F Чайка (Кременная, Луганская обл.) - Владимир (Орехов, Винницкая обл.)
20:10 Группа G Олимпик (Ужгород) - PARTIZAN (Киев)
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