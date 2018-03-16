Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4062

Вторая лига: «Технология» увозит победу из Ромен

В первом четвертьфинальном матче Второй лиги чемпионата Украины по футзалу сумская «Технология» с минимальной разницей в счете обыграла на выезде роменский «Рятувальник».

Ответный матч команды проведут уже в ближайшее воскресенье.

«Рятувальник» (Ромны) - «Технология» (Сумы) 1:2 (0:2)

«Рятувальник»: 99.Козаченко (к) - 6.Ткач, 7.Божко, 8.Шумаков, 9.Чухненко, 11.Колесник, 13.Носок, 14.Сандецкий, 17.Баранник - 23.Царицин

«Технология»: 17.Гуменюк - 7.Игумнов, 9.Стрыбак, 10.Головлёв, 11.Бурдюг (к), 15.Пацюк, 25.Петраков, 60.Параконный, 77.Корх

Голы: Чухненко (37) - Стрыбак (5), Игумнов (10)

Предупреждения: Чухненко (31) - Петраков (37)

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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