Вторая лига: «Технология» увозит победу из Ромен В первом четвертьфинальном матче Второй лиги чемпионата Украины по футзалу сумская «Технология» с минимальной разницей в счете обыграла на выезде роменский «Рятувальник».

Ответный матч команды проведут уже в ближайшее воскресенье. «Рятувальник» (Ромны) - «Технология» (Сумы) 1:2 (0:2) «Рятувальник»: 99.Козаченко (к) - 6.Ткач, 7.Божко, 8.Шумаков, 9.Чухненко, 11.Колесник, 13.Носок, 14.Сандецкий, 17.Баранник - 23.Царицин «Технология»: 17.Гуменюк - 7.Игумнов, 9.Стрыбак, 10.Головлёв, 11.Бурдюг (к), 15.Пацюк, 25.Петраков, 60.Параконный, 77.Корх Голы: Чухненко (37) - Стрыбак (5), Игумнов (10) Предупреждения: Чухненко (31) - Петраков (37)