Вторая лига: «Технология» увозит победу из Ромен

Ответный матч команды проведут уже в ближайшее воскресенье.
«Рятувальник» (Ромны) - «Технология» (Сумы) 1:2 (0:2)
«Рятувальник»: 99.Козаченко (к) - 6.Ткач, 7.Божко, 8.Шумаков, 9.Чухненко, 11.Колесник, 13.Носок, 14.Сандецкий, 17.Баранник - 23.Царицин
«Технология»: 17.Гуменюк - 7.Игумнов, 9.Стрыбак, 10.Головлёв, 11.Бурдюг (к), 15.Пацюк, 25.Петраков, 60.Параконный, 77.Корх
Голы: Чухненко (37) - Стрыбак (5), Игумнов (10)
Предупреждения: Чухненко (31) - Петраков (37)
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