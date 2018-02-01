Награда «Лучший фотокорреспондент АСЖУ» в Глухове

Жюри профессионального творческого конкурса определило победителем в номинации «Лучший фотокорреспондент АСЖУ» по итогам 2017-го спортивного года глуховчанина Николая Колтакова.

В церемонии награждения спортивных журналистов, которая прошла в Доме футбола, приняли участие президент НОК Украины, Герой Украины Сергей Бубка, первый заместитель Министра молодежи и спорта Украины, президент ФЛАУ Игорь Гоцул, президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк, президент ФФУ, Народный депутат Украины Андрей Павелко, вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.

Среди гостей и участников церемонии были известные журналисты, легендарные спортсмены и тренеры, представители различных компаний, чья деятельность связана со спортом.

“Спасибо правлению АСЖУ и коллегам за признание моего скромного труда во благо развития и популяризации спорта в Украине.

Отдельные слова благодарности и восхищения президенту АСЖУ Михаилу Михайловичу Волобуеву за прекрасную организацию церемонии награждения лучших спортивных журналистов страны. Наши ежегодные встречи – это прежде всего ценные мгновения общения с единомышленниками, друзьями, легендами спорта.

Занимайтесь спортом! Любите свою страну!” – написал сам виновник торжества на своей странице в Фейсбуке.