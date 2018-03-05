Грипп на Сумщине постепенно отступает На этой неделе на Сумщине зарегистрировано 47 случаев гриппа.

На 13-й неделе зарегистрировано 47 случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний (на 12-ой неделе - 70 случаев). По состоянию на 30 марта приостановлен учебный процесс в заведении дошкольного образования УВК с. Поповка, Конотопского района.

Превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в Великописаревском районе (показатель на 100 тыс. нас. - 460,7, порог - 460,1, превышение порогового уровня на 0,1%). На 8 административных территориях показатель заболеваемости превышает среднеобластной. Самый высокий уровень заболеваемости в г. Сумы (655,3 на 100 тыс. нас.). Самый низкий уровень заболеваемости отмечается в Ямпольском районе (показатель 16,8 на 100 тыс. нас.).

За медицинской помощью обратилось 5176 человек, что на 952 человек меньше, чем на предыдущей неделе. Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 469,5 на 100 тыс. населения, что на 15,5% меньше прошедшего на прошлой неделе и меньше порогового уровня на 24,4% (пороговый уровень на 13-ой неделе составляет 620,9 на 100 тыс. населения).

В структуре заболевших удельный вес взрослых и детей в возрасте до 17 лет составляет соответственно: 34,5% и 65,5%. Из заболевших детей 56% — дети в возрасте 5-14 лет.

Заболеваемость детей в 10,2 раза превышает заболеваемость среди взрослых. Самая высокая интенсивность эпидемического процесса ОРВИ среди детей в возрастной группе от 0 до 4 лет.

За неделю заболело школьников — 1517 (29,3% от всех заболевших), что на 21,1% меньше по сравнению с 12-ой неделей. Среди заболевших детей школьники составляют 44,8% (на 12-ой неделе -49,5%).

Госпитализированы 333 человека, из них детей — 239 (71,8%). Удельный вес госпитализированных среди всех заболевших - 6,4% (среди заболевших детей - 7,1%, среди заболевших взрослых - 5,3%), — сообщает ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».