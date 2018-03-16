"Мэр Терещенко пресмыкался перед военными ради своей премии", – активистка Мэр Глухова Мишель Терещенко обратился к военным, чтобы они помогли ему вернуть в бюджет многотысячную премию.

Об этом на странице в Фейсбук написала активистка, преподаватель пединститута Людмила Кочубей.

Кочубей отреагировала на пост Мишеля Терещенко на Фейсбуке, в котором он обратился к военным 16 батальона.

«Вчера мэр Мишель Терещенко выступил перед военными, которые приехали в Глухов, и призвал их помочь ему с материальной поддержкой. Пресмыкание Терещенко перед военными – это особенный цинизм: использовать наших защитников в своих корыстных целях, ради собственной премии – за гранью добра и зла», - прокомментировала активистка.

Она акцентировала, что бюджет был принят, но до сих пор не подписан Терещенко.

«Мэр лукавит, когда говорит, что бюджет не принят, – депутаты приняли его большинством голосов. И в этом бюджете предусмотрены деньги на финансирование военных. Но бюджет до сих пор не подписан. Сначала мэр уехал в отпуск (да, снова на отдых, как только в городе неспокойно), теперь он просто игнорирует и не подписывает законно принятый бюджет», - написала Кочубей.

По словам активистки, именно из-за неподписанного бюджета перестал ходить школьный автобус.

«Терещенко наплевать, что в городе нет денег на автобус для школьников. Нет денег на зарплаты. Главное для Мишеля – в принятом бюджете нет денег на премию мэру, поэтому Глухов живет уже третий месяц без главного финансового документа», - написала Кочубей.

Активистка уверена, что обращение Терещенко к военным – цинично и напомнила, что в прошлом году военные вернулись в недостроенные казармы.

«А где был наш мэр-Мишель, когда в прошлом году солдаты приехали посреди зимы в недостроенные казармы? Он отдыхал в Майами с женой! Почему-то в 2017-ом он не приходил пресмыкаться перед военными и не рассказывал, как «плохие депутаты» не дают ему работать. Наверное, если бы пришел – услышал, как рады были ребята вернуться из АТО в холодные казармы…», - написала Кочубей.

Как известно, мэр Глухова Мишель Терещенко выступил перед военными и попросил их повлиять на депутатов, которые не голосуют за бюджет с премиями мэру и его заместителям.