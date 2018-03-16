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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:16155

На Сумщине фейковые банкиры обманули отца погибшего в АТО бойца

Мошенники сняли с банковского счета пенсионера почти 50 000 гривен.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 60-летний житель одного из сел Шосткинского района. Мужчина рассказал правоохранителям: недавно он похоронил сына, погибшего в зоне АТО. Государство выделило предусмотренную денежную помощь, соответствующие органы перечислили на его банковскую карточку. Однако неизвестные злоумышленники, воспользовавшись его неосведомленностью в банковских делах, сняли оттуда почти 50 000 гривен.

По словам потерпевшего, накануне вечером ему на мобильный позвонил неизвестный мужчина и назвался представителем государственного банка. И сообщил, что с его карточки неизвестные лица пытаются снять средства, поэтому банковские работники ее заблокировали. Чтобы клиент смог воспользоваться деньгами, нужно провести ряд операций по его подсказкам, и уже через 5 часов он сможет пользоваться средствами.

Взволнованный мужчина поверил незнакомцу, и сообщил всю запрашиваемую информацию. Едва разговор закончился, как на телефон заявителя стали поступать смс-сообщения о снятии с его счета средств.

Понимая, что попал в ловушку аферистов, пострадавший позвонил дочери, а та через «горячую» линию банка заблокировала финансовый документ отца.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Полицейские принимают меры по установлению личностей злоумышленников и привлечению их к уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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